Молодёжные команды "Крыльев" и "Тамбова" доиграют прерванный матч с 83-й минуты

КДК РФС принял решение доиграть матч молодёжных команд "Крыльев Советов" и "Тамбова" с 83-й минуты, сообщает twitter-аккаунт самарской команды.

Матч молодежных команд «Тамбова» и «Крыльев Советов» завершился на 83-й минуте при счете 1:1. В игре было пять удалений (четыре у Самары)? «Крыльям» будет засчитано техническое поражение



Собрал самые жаркие моменты ?? pic.twitter.com/kFRLyvsTaD — Руслан Абушкин (@abushkin) March 15, 2020

Матч между этими командами, проходивший 15-го марта в Тамбове, был завершен по решению судьи на 83-й минуте при счете 1:1 после удаления четырех футболистов в составе самарской команды.Позже стало известно, что главный арбитр Илья Иванов допустил ошибку, прервав матч: согласно регламенту, игра должна была быть продолжена, так как у самарской команды на поле было не менее семи футболистов.О дате матча будет объявлено позже.