"За пиротехнику "Спартак" оштрафован на 20 тыс. рублей, а за скандирование нецензурных выражений — на 100 тыс. рублей, также за появление посторонних лиц на поле клуб заплатит 20 тыс. рублей. Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн появился в технической зоне, за это клубу полагается штраф размером 10 тыс. рублей. После забитых голов болельщики "Спартака" массово покидали трибуну, в данном случае службы безопасности сработали не самым лучшим образом — "Оренбург" оштрафован на 100 тыс. рублей. За неправомерные действия зрителей "Спартак" получает штраф в 25 тыс. рублей.
Также главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско заплатит личный штраф в 50 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны и за появление на поле.
Также в матче прошлого тура против "Краснодара" на фанатской трибуне "Спартака" появился несогласованный баннер, клуб заплатит 25 тыс. рублей. За скандирование нецензурных выражений на той же игры красно-белые оштрафованы на 100 тыс. рублей", — цитирует Григорьянца ТАСС.
"Спартак" оштрафован на 175 тысяч рублей по итогам матча с "Оренбургом"
Глава КДК РФС Артур Григоньянц рассказал, что комитет оштрафовал московский "Спартак" по итогам матча с "Оренбургом" (3:1).
Фото: ural56.ru
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!