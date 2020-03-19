РПЛ опубликовала подборку лучших сейвов 22-го тура (видео)

? Отличная реакция Максименко, Джанаева и Гилерме, завораживающие полеты Климовича и Шелии!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 19, 2020
Не пропустите видео с лучшими сейвами 22-го тура #ТинькоффРПЛ ? pic.twitter.com/Z3M0EzOsl5
В видеоролик попали сейвы Александра Максименко ("Спартак"), Андрея Климовича ("Оренбург"), Маринато Гильерме ("Локомотив"), Сослана Джанаева ("Сочи") и Георгия Шелии ("Тамбов").
После 22-х туров в турнирной таблице чемпионата России с 50-ю очками лидирует "Зенит". Идущий вторым "Локомотив" отстает от питерцев на 9 очков.
В настоящее время матчи РПЛ приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса до 10-го апреля.