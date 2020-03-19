Полузащитник ЦСКА Ахметов принял участие в челлендже с туалетной бумагой

Техничный #StayAtHomeChallenge от Ильзата Ахметова ??— Сборная России (@TeamRussia) March 19, 2020
? @pfc_cska#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/FJjXnOG7Ql
Данный челлендж был запущен в связи с распространением коронавируса, из-за которого футболисты были вынуждены сидеть дома.
В челлендже приняли участие многие звезды футбола: Маттиас Де Лигт, Бруну Фернандеш, Серхио Рамос, Нани и многие другие.
В сезоне 2019/2020 Ильзат Ахметов провёл 21 матч за ЦСКА в РПЛ, в которых забил 2 мяча и отдал одну голевую передачу.
В настоящий момент сезон РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.