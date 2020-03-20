"Безусловно, это весьма неприятная ценовая конъюнктура. В этом плане можно согласиться. Говоря о том, что это катастрофа для России… Наверное, с этим нельзя согласиться в среднесрочной перспективе, потому что неоднократно заявляли и наш президент, и наше правительство о том, что в течение нескольких лет у нас имеется солидный запас прочности, который обеспечит возможность выполнения всех социальных обязательств, планов развития.
Бывали времена, когда цена была еще ниже. Здесь вряд ли кто-то возьмется прогнозировать конъюнктуру международных нефтяных цен на перспективу через год, через два или через три. Даже если кто-то возьмется прогнозировать, вряд ли эти прогнозы будут сколько-нибудь точными", — приводит слова Пескова RT.
Вчера Леонид Федун сказал, что курс рубля будет падать и дальше, поэтому реальные доходы населения страны также упадут.
Напомним, что 6-го марта Россия отказалась присоединиться к новому договору с ОПЕК о снижении добычи нефти. Как следствие, цены на нефть резко упали и снизился курс рубля по отношению к доллару и евро. Из-за этого Федун и Вагит Алекперов потеряли более 3-х миллиардов долларов.
Кремль ответил на слова Федуна, назвавшего цену на нефть катастрофической
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова владельца "Спартака" и совладельца "Лукойла" Леонида Федуна касательно низкой цены на нефть.
Фото: РИА Новости
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