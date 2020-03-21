Прядкин: не рассматриваем вопрос игры без зрителей в РПЛ

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заверил, что чемпионат России не будет проходить без зрителей из-за пандемии коронавируса.
Фото: РИА Новости
В настоящее время чемпионат приостановлен до 10 апреля. При этом, согласно данным ряда источников, турнир не возобновится раньше мая.

"Матчи без зрителей — крайнейшая мера. Футбол для зрителей. Даже ограничения по количеству болельщиков уже ударяет по всем. Почему обладатель вип-билета должен идти на игру, а рядовой болельщик не может? Об этом говорят и все клубы. Мы пошли на эту вынужденную меру в 22-м туре, смотря в будущее, что без зрителей играть нельзя. Мы и все клубы считаем, что футбол для зрителей. Именно поэтому он номер один в спорте. Мы не рассматриваем вопрос игры без зрителей", — сказал Прядкин в эфире "Матч ТВ".

По состоянию на 21 марта в России насчитывается более 200 заразившихся коронавирусом. Уже сообщалось об одном летальном исхаде.


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Теги: РПЛ Коронавирус Прядкин
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