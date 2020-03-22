"Хотелось бы, чтобы они набрались опыта за год. Но бывает, что молодые игроки за год становятся хуже. Надеемся, что они начнут прибавлять и расти как на дрожжах. Мы серьёзно всех оцениваем и всегда говорим, почему один есть в составе, а другого — нет. Никого не упускаем, всем даем шанс.
Жалею, что селекционный сбор не состоялся. Мы бы охватили больше игроков, чтобы с ними познакомиться. Иногда издалека видишь одно, а при встрече ощущение совершенно другое", — сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".
После того, как голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России, в национальной команде пока никто не является твёрдым первым номером. Как правило, Черчесов делает выбор в пользу голкипера "Локомотива" Маринато Гилерме.
Черчесов: надеемся, что Максименко и Сафонов начнут прибавлять и расти как на дрожжах
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о вратарях "Спартака" Александре Максименко и "Краснодара" Матвее Сафонове.
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