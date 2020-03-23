"Игра Кокорина? Супер! Другого слова у меня нет. Хороший нападающий. Каждый день на тренировках он просто не опускается ниже своего уровня. Постоянно выкладывается на сто процентов. В каждом моменте старается забить. Поэтому когда такой футболист играет за твою команду, ты чувствуешь, что он обязательно поможет.
Если человек умеет играть в футбол, он может пропустить год и вернуться играть на том же уровне. И Саша это доказал. Сколько времени он пропустил сначала из-за травмы, потом из-за своей большой проблемы. Но он вернулся к тренировкам, набрал форму и доказал, что он лучший. Для меня он супер нападающий. Позвал бы Кокорина в сборную Эквадора. Однозначно. Он топ! Я давно его знаю. "Динамо", "Зенит". А сейчас "Сочи", — цитирует Нобоа Sport24.
Кокорин, находящийся в в сочинском клубе на правах аренды до конца сезона из "Зенита, провёл 4 матча за "Сочи" в РПЛ, в которых забил 3 мяча и отметился одной голевой передачей.
"Сочи" после 22-го тура занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка.
Нобоа: для меня Кокорин - супернападающий. Позвал бы его в сборную Эквадора
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа поделился впечатлением от игры своего одноклубника Александра Кокорина.
Фото: Матч ТВ
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