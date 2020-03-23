Бывшему наставнику московского "Спартака", а ныне тренеру "Риги" исполнилось 54 года.
- Сегодня с утра поздравил с днем рождения Олега Кононова. Да, у него не получилось в "Спартаке". Но разве только у него? Дима Аленичев — замечательный футболист — как тренер не смог добится успехов со "Спартаком". Когда Олег тренировал "Спартак", я прямо говорил, что у него не получается. Как любил повторять Николай Петрович Старостин, Платон мне друг, но истина дороже. Но Олег — порядочный человек. Это — главное. И дружеските отношения, конечно, сохранились, - написал Ловчев в своём telegram-канале.
Кононов возглавил "Спартак" 12 ноября 2018 года, но уже в сентябре 2019 года подал в оставку с поста главного тренера. С февраля нынешнего года тренирует "Ригу".
Ловчев - о Кононове: да, у него не получилось в "Спартаке", но Олег — порядочный человек. Это — главное
Экс-футболист московского "Спартака" Евгений Ловчев поздравил Олега Кононова с днём рождения.
Источник: Евгений Ловчев
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!