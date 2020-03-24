Турнир начнётся 27 марта в 11:00 и продлится до 10 апреля. Зарегистрироваться можно по этой ссылке до 12:00 26 марта.
Участники будут поделены на пары, после чего сыграют до двух побед на выбывание. Четверо лучших получат право выступить в основном турнире Spartak Cup. Победители получат призы от клуба и его партнёров. Участники должны иметь консоль Play Station 4.
"Пусть победит сильнейший! И главное — здоровья Вам и Вашим близким", - говорится на официальном сайте клуба.
"Спартак" является одним из трёх российских клубов, представленных в FIFA 20. Также в игре присутствуют ЦСКА и "Локомотив".
"Спартак" запускает онлайн-турнир по FIFA 20 для болельщиков
"Спартак" в период карантина попробует развлечь болельщиков в виртуальном пространстве. Клуб объявил о начале регистрации на Spartak cup FIFA 2020.
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