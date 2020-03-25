Якубко - о Сесаре Навасе: это го**о сломало мне нос. Как его можно простить?

Экс-нападающий "Амкара" Мартин Якубко вспомнил защитников, против которых было сложнее всего играть.

Источник: ФК "Амкар"

- Братья Березуцкие, Игнашевич, Шкртел. Еще один хорват в Питере играл. Противный такой. Крыжанац. Да, Ивица Крыжанац. Он очень противный человек в футбольном плане. А не по человеческим качествам.



И еще, конечно одно говно, которое сломало мне челюсть (Сесар Навас из "Рубина"). Но я лучше промолчу. Я его не простил? А как можно простить? Как можно назвать этого ****? Я не знаю даже. Если тебя умышленно ударили в лицо, - цитирует Якубко Анар Ибрагимов.



Эпизод произошел в 2012 году в матче "Амкара" и "Рубина".



Напомним, чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за вспышки коронавируса. В России выявлено более 600 случаев заражения вирусом.