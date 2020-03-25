"Как поддерживать вратарскую форму? В данный момент никак. Ну, за неделю в принципе, не думаю, что растеряю. Пока что неделя. Каждый день клуб присылает нам упражнения. Нас проверяют — мы надеваем датчики и нас отслеживают. Так что, пофилонить не получится.
Занимайтесь спортом, даже во время вируса. Не болейте, будьте здоровы. Всех обнял, всех поцеловал", — сказал Максименко на ютуб-канале РФС.
В нынешнем сезоне РПЛ на счету Александра Максименко 21 матч за "Спартак", в которых он пропустил 21 гол, а в 7-ми встречах 22-летний вратарь оставил свои ворота в неприкосновенности.
После 22-х туров "Спартак" располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.
В настоящий момент сезон российской Премьер-лиги приостановлен, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.
По актуальным данным в России зарегистрировано 658 случаев инфицирования вирусом COVID-19.
"Пофилонить не получится". Максименко - о тренировках во время паузы в РПЛ
Голкипер "Спартака" Александр Максименко рассказал, как поддерживает свою физическую форму во время перерыва, связанного с коронавирусом.
Фото: РИА Новости
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