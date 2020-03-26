Об этом сообщил агент футболиста Валериюс Мижигурскис.
- Объясню ситуацию, которая является рабочей и контролируемой обеими сторонами. Есть профессиональный диалог, который начался в феврале. Клуб предложил продление контракта, мы попросили о паузе до конца сезона. Важно, как Николая в нынешнем спортивном проекте видит тренер, как он вписывается в спортивный проект клуба. Николаю важна игровая практика и понимание, как он сможет помочь клубу и как его карьера в клубе будет развиваться, - цитирует агента telegram-канал Сергея Егорова.
22-летний Рассказов - воспитанник "Спартака". Полноценно в основе московского клуба футболист выступает с сезона 2018/19. В нынешнем чемпионате России он провёл 12 матчей и заработал две желтые карточки.
Агент: "Спартак" предложил Рассказову новый контракт
Московский "Спартак" предложил защитнику Николаю Рассказову новый контракт.
Источник: Rusfootball.info
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