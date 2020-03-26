Об этом сообщила гендиректор команды Ольга Коновалова.
- Мы не стали инициировать этот вопрос — просто распустили ребят, зарплата согласно контрактам сохраняется, - цитирует Коновалову ТАСС
Напомним, чемпионат России был приостановлен до 10 апреля. В России зафиксировано свыше 600 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
"Тамбов" не будет сокращать зарплату футболистам на время коронавируса
"Тамбов" принял решение не сокращать зарплату футболистам на время карантина, связанного с пандемией коронавируса.
Источник: ФК "Тамбов"
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