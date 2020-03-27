"А что, если следующий чемпионат РПЛ сыграть из одного круга? Хозяина поля определить жребием! Тогда будет время доиграть и этот сезон! Если удастся победить эту гадость, разумеется", — написал Радимов в своём Twitter-аккаунте.
Владислав Радимов возглавляет "Зенит-2" с 2018-го года. В нынешнем сезоне зоны "Запад" ПФЛ "Зенит-2" занимает третье место после 17-ти туров, набрав 32 очка.
Напомним, что в настоящее время все российские футбольные турниры, проходящие под эгидой РФС, приостановлены, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавирусной инфекции.
По официальным данным, на сегодня в России выявлено 840 случаев заражения вирусом COVID-19.
Радимов: а что, если следующий чемпионат РПЛ сыграть из одного круга?
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов предложил следующий сезон РПЛ провести в один круг.
ФК "Зенит-2"
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