Быстров: Кокорин в "Локомотиве"? Мне тоже предложили контракт

"В связи с тем, что не о чем писать, конечно, сейчас будут такие новости. Мне тоже предложили здесь контракт – не скажу с каким клубом, как раз таки здесь, под Петрозаводском. Тоже можно написать. Не раскрываю пока название команды. Это загадка, тайна. Там хороший уровень? Да, можно играть даже на Онежском озере! Мяч пока только не надули", — цитирует Быстрова "Спорт день за днём".
Вчера в СМИ появилась информация, что Александр Кокорин договорился с "Локомотивом" о трехлетнем контракте, по которому он заработает не менее 9 миллионов евро.
Во второй части сезона Александр Кокорин выступает "Сочи" на правах аренды из "Зенита". Сочинцы также хотят сохранить футболиста в клубе. В четырех матчах за сочинский клуб в РПЛ Кокорин отметился тремя голами и двумя результативными передачами.
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Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал информацию о договоренности по контракту между "Локомотивом" и форвардом "Сочи" Александром Кокориным.
Фото: Global Look Press
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