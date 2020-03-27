Смолов вместе с Ургантом, Бузовой и Тимати снялся в клипе "Самоизоляция" (видео)
Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов снялся в клипе "Самоизоляция".
Видеоролик производства "Студии Александра Гудкова" был показан в программе "Вечерний Ургант".
В клипе помимо Смолова, Ольги Бузовой, Тимати и Ивана Урганта, приняли участие и другие звёзды.
Смолов в "Самоизоляции" моет окно своей квартиры в Виго.
Чемпионат России и другие мероприятия в стране были отменены. В России зафиксировано свыше 1000 случаев заражения коронавирусом.
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