Смолов вместе с Ургантом, Бузовой и Тимати снялся в клипе "Самоизоляция" (видео)

Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов снялся в клипе "Самоизоляция".





Видеоролик производства "Студии Александра Гудкова" был показан в программе "Вечерний Ургант".



В клипе помимо Смолова, Ольги Бузовой, Тимати и Ивана Урганта, приняли участие и другие звёзды.

Смолов в "Самоизоляции" моет окно своей квартиры в Виго.



Чемпионат России и другие мероприятия в стране были отменены. В России зафиксировано свыше 1000 случаев заражения коронавирусом.