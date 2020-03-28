Об этом сообщает "Спорт день за днём".
По сведениям источника, клуб не рассматривает других вариантов, а переговоры приостановились лишь из-за коронавируса.
Сейчас Семак зарабатывает в "Зените" 1,2 млн евро в год. Нынешнее соглашение предполагает зарплату в 1,8 млн евро.
Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года.
Источник: стала известна зарплата Семака по новому контракту с "Зенитом"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в скором времени подпишет новое соглашение с клубом.
Источник: Rusfootball.info
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