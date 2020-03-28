"Видимо, они решили биться до последнего патрона. И вот этот тезис решили испытать на футболе. Но мне кажется, что это не та Брестская крепость, которую нужно защищать до последнего солдата и патрона. Не мне давать рекомендации руководству Белоруссии. Но для меня всегда гуманитарные ценности были выше всего. Я сторонник крылатой фразы "быть важнее, чем иметь". Сохранить людей – важнее, чем иметь лишние доходы, в том числе от футбола.
Да, с точки зрения букмекеров, это замечательно, что можно хоть на что-то принимать ставки. И для кого-то продолжение белорусского чемпионата является глотком футбольного воздуха. Этот турнир показывают и на российском федеральном канале, но это событие комментируется не без юмора. Это тот случай, когда проводится эксперимент не на летучих мышах, морских свинках и других животных, а на живых людях", — цитирует Воробьева "Р-Спорт".
Напомним, что в настоящее время приостановлены все футбольные европейские чемпионаты, кроме Высшей лиги Белоруссии. Сообщается, что большинство чемпионатов могут быть завершены досрочно.
На данный момент в чемпионате Белоруссии по футболу идёт второй тур.
По актуальным данным в мире коронавирусом инфицировано более 600 000 человек. Число погибших превысило 28 125 человек.
Экс-генсек РФС о матчах в Белоруссии: это не Брестская крепость, которую нужно защищать
Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев прокомментировал продолжение матчей в чемпионате Белорусии по футболу.
Фото: Известия
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