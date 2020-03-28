"Доволен, что Соболев стал игроком "Спартака". Он уже заявил о себе. С ним одно удовольствие работать. Играя с ним, мы можем поднять наш уровень и добиться новых результатов.
Все русские ребята, которые играют в "Спартаке", очень хорошие. Джикия, Зобнин, Умяров, Максименко — очень много хороших футболистов. У них достаточно качеств, чтобы ехать в Европу", — цитирует Понсе пресс-служба "красно-белых".
Понсе перешел в "Спартак" из "Ромы" летом прошлого года за 3 миллиона евро.
В нынешнем сезоне на счету 22-летнего форварда 9 голов в 26-ти матчах за "Спартак" во всех турнирах. "Красно-белые" после 22-х занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.
Напомним, что в настоящее время сезон РПЛ приостановлен, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.
Понсе: мы с Соболевым можем поднять уровень "Спартака"
Аргентинский форвард "Спартака" Эьсьекель Понсе прокомментировал переход Александра Соболева в московский клуб.
Фото: Global Look Press
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