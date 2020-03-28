Созин: если иностранец не хочет играть за рубли в России, то пусть играет в Венгрии!

Футбольный эксперт Андрей Созин выступил за то, чтобы легионеры в РПЛ получали зарплату в рублях.
Фото: "Чемпионат"
«Снова встал вопрос о том, что многие игроки в РПЛ получают зарплату в евро или долларах. Теперь руководители команд хотят привязать курс к определённой сумме. Вопрос к этим руководителям: вы что, дилетанты? Вы руководите клубом первый день? Почему не сделали контракты в рублях?

Ситуации, когда цена за доллар и евро сильно росла, уже были. Почему после этого вы не перешли на рубли? А если иностранец не хочет играть за рубли в нашей стране, пусть играет где-то ещё, пусть в Венгрии играет! Пора понять, что у нас рубли. Платите ими, тогда проблем не будет. Так что подписывайте контракт с легионерами, которые приедут к нам в будущем, в рублях, и не морочьте себе голову", — цитирует Созина "Чемпионат".

Ранее стало известно, что некоторые клубы зафиксировали курс валюты для выплаты зарплат игрокам в связи с тяжелой экономической ситуацией по причине распространения коронавирусной инфекции.

В настоящий момент сезон российской Премьер-лиги приостановлен, как минимум, до 10-го апреля из-за вспышки вируса COVID-19.


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Теги: Созин Коронавирус РПЛ
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