Высшая лига Белоруссии - единственный чемпионат в Европе, который не был приостановлен из-за пандемии коронавируса в мире. Трансляцией чемпионата Белоруссии в России занимается "Матч ТВ".
- Чемпионат Белоруссии чуть-чуть посмотрел, и почти сразу выключил. Это не тот футбол совсем. Уровень гораздо ниже, чем наш чемпионат. РПЛ-то противно смотреть, а этот еще хуже.
Лучше бы показали игры чемпионатов мира прошлых годов, когда у нас была сильная команда. Для многих людей полезно посмотреть на нашу историю, - цитирует Пономарёва Sport24.
Напомним, чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за вспышки коронавируса в мире. В России зафиксировано 1534 случаев заражения. 1462 человек продолжают лечение, 64 - выздоровели, 8 человек умерло.
Пономарёв - о чемпионате Белоруссии: РПЛ-то противно смотреть, а этот еще хуже
Экс-игрок московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о уровне чемпионата Белоруссии.
Источник: cskanews.ru
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