Повторный тест экс-игрока "Зенита" не подтвердил коронавирус

Фото: ФК "Сибирь"

"Молния! Повторный анализ показал отсутствие коронавируса у Максима Астафьева! Сегодня наш 88-й номер покинет стены больницы!" — сообщает пресс-служба "Ленинградца".24-го марта в СМИ сообщалось, что тест 37-летнего Астафьева на коронавирус оказался положительным и футболист был направлен в Боткинскую больницу. Изначально у Астафьева была высокая температура. Вместе с Астафьевым был госпитализирован защитник "Ленинградца" Илья Баннов, но его тест не подтвердил наличие коронавируса.Напомним, что в настоящее время все матчи проводимые под эгидой РФС приостановлена, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавируса. Ранее в СМИ сообщалось, что чемпионат будет возобновлен как только снизится заболеваемость.В России на сегодня выявлено 1534 человека, инфицированных коронавирусной инфекцией. Скончалось 8 человек. Общее число зараженных в мире - более 720 000 человек. Более 34 000 человек погибло.