- В чем магия "Спартака"? Это как коронавирус. Один чихнул — заболели четыре сразу. Еще раз чихнули — уже 16. Это идет из поколений, из 30-х годов. Наши прадеды, деды, отцы болели за "Спартак". Не в обиду "Динамо", "Торпедо" и "Локомотиву": там это передается, идет одна ветка — ни влево, ни вправо.
"Спартак" влюблял поколения игрой. Все же вспоминают, как еще играл Симонян и великие спартаковцы. Как дерево. Посадили маленькую веточку, а через 100 лет это огромный дуб. Смотришь вверх — не видно ни конца, ни края. Это про "Спартак", про его болельщиков, - цитирует Титова Гол.
После 22-ух туров Тинькофф Российской Премьер-лиги "Спартак" занимает восьмую строчку с 28 очками.
Чемпионат России по футболу был приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса. В Мире зафиксировано 740 тысяч случаев заражения.
Титов сравнил "Спартак" с коронавирусом
Экс-капитан московского "Спартака" Егор Титов сравнил клуб с коронавирусом.
Источник: Sportbox
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