Бывший игрок "Зенита", у которого подозревали коронавирус, рассказал о самочувствии

Полузащитник "Ленинградца", бывший игрок "Зенита" Максим Астафьев, у которого подозревали заражение коронавирусом, рассказал, как проходил лечение.
Ранее стало известно, что повторные тесты не подтвердили наличие инфекции.

"Страшно ли было узнать, что у меня нашли симптомы коронавируса? Честно говоря, испугаться не успел. Хотя в Боткинской больнице было немного жутковато. Все врачи — в защитных костюмах, как у Владимира Владимировича Путина, когда он посещал больницу в Москве, только эти костюмы белого цвета. Врач говорил, что я спортсмен, у меня натренированный организм и с инфекцией справится.

Меня поместили в одноместный бокс. С другими больными не общался, только с врачом. Еще каждый день приходил санитар, тоже в защитном костюме, и делал уборку. Врач мне говорил, что через больницу прошел уже миллион человек. Чувствовал себя нормально, кашля и температуры не было, повторное тестирование дало отрицательный результат, и меня выписали. Я здоров!

Семья переживала, особенно бабушка волновалась. Сейчас же столько пишут и говорят о коронавирусе, и столько разного, а она всё это читала, слушала. Как выписался, сразу домой, принял душ и поехал к семье в загородный дом. Мы с женой ждём третьего ребёнка, так что надо быть рядом с ней", — цитирует Астафьева "Петербургский дневник".

В России коронавирусом заразились уже больше 1000 человек. В ряде регионов введены режимы изоляции для всех граждан вне зависимости от возраста. Также Россия закрыла границы в связи с угрозой распространения коронавируса.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Зенит Коронавирус РПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Гвардиола трогательно призвал болельщиков оставаться дома
Руководство Примеры сообщило клубам, когда может быть возобновлён чемпионат
Тарасов: карантин - пауза для сохранения здоровья, но не отпуск, чтобы лечь на диван
Крижанац - болельщикам: прошу вас, мои дорогие, оставайтесь дома! "Зенит" - чемпион! 1
Гуренко: думаю, Лукашенко шутил, посоветовав пить водку для профилактики коронавируса
Transfermarkt обновил стоимость Малкома и Зелимхана Бакаева 2
Бывший игрок "Зенита", у которого подозревали коронавирус, рассказал о самочувствии
Цорн: информация об интересе "Спартака" к Сулейманову - неправда 2
Ван Перси: Фергюсон после поражения от "Манчестер Сити" принёс фотографии двух наших игроков, отправившихся развлекаться ночью
"СЭ": "Спартак" не интересуется Сулеймановым 4
Промес извинился за нарушение правил карантина
"Не каждый может играть за "Спартак" под восьмым номером". Глушаков поделился мнением о Тиле 2
Федун ещё не решил, отправлять ли игроков "Спартака" в отпуск
Глушаков: не боюсь коронавируса. Я чеснок ем 6
Семикратный чемпион Словакии "Жилина" начинает процесс самоликвидации. Виноват коронавирус 2
Глушаков - о паузе из-за коронавируса: мы не можем сидеть тут и кукурузу охранять. Хочется домой 1
"Астон Вилла" оштрафует капитана команды, нарушившего правила карантина
Российский защитник "Немана" призвал остановить чемпионат Белоруссии 3
Малком - лучший игрок "Зенита" в марте 4
Андрей Канчельскис: в чемпионате РПЛ остается всего восемь туров - вполне реально до осени доиграть сезон 1
Калиниченко рассказал, можно ли называть "Спартак" сектой 4
"Известия": "Спартак" заинтересован в покупке Шапи 16
РФС изменил логотип на время карантина из-за коронавируса (фото) 5
"Проводите время с пользой для своего здоровья, не выходя из дома". Малафеев принял челлендж от Ягудина
"Зенит" поддержит больницу Святого Георгия в борьбе с коронавирусом 2
Бояринцев - о Карпине: когда подключался к тренировкам, то мог фору дать многим футболистам
Норвежец Норманн: Бьорндален? Он вроде на лыжах бегает и стреляет 1
Цорн: решение по Шюррле пока не принято 2
Титов сравнил "Спартак" с коронавирусом 9
Самедов - о своем ресторане: когда всё закончится, то планирую просто открыться и продолжать
Все новости