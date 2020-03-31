По официальной информации Тинькофф Российская Премьер-лига приостановлена до 10 апреля. Телеграм-канал "Мутко Против" написал, что РПЛ сообщила всех клубам, что возобновление сезона не планируется ранее 30 мая. Президент лиги Сергей Прядкин эту информацию опроверг.
- Непонятно, как у нас пойдет развитие пандемии. По какой траектории. Если пойдет по самому неудачному сценарию, как в Италии или Испании, то не надо возобновлять. А если получится справиться с ней раньше, то можно попробовать доиграть сезон.
Думаю, на следующей неделе будет понятно, по какому пути мы идем. Май — точно нет. Это июнь или июль. В мае еще будет букет заболевших, - рассказала Смородская в интервью "РБ-Спорту".
На сегодняшний день все европейские чемпионаты, кроме белорусского, были приостановлены в связи с пандемией Covid-19. В России было обнаружено свыше 2000 случаев заражения коронавирусом.
Cмородская уверена, что сезон РПЛ возобновится не раньше лета
Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская оставила свой прогноз на дату возобновления РПЛ.
Источник: ТАСС
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!