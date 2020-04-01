- В марте ребята тренировались и ждали возобновления сезона, поэтому о сокращении зарплаты за этот месяц речи не было. Пока есть договоренность только относительно апреля, что будет в мае, будем смотреть. Все будет зависеть от карантина.
Всех иностранцев мы отпустили домой, но не все улетели, к примеру, латиноамериканские легионеры остались в Москве, в европейцы разъехались, - цитирует Цорна Sport24.
Ранее стало известно, что игроки "Спартака" согласились на понижение зарплаты в 40% из-за карантина.
Карантин в мире и в России связан с распространением коронавируса. На территории Российской Федерации зафиксировано свыше 2700 случаев заражения.
Цорн рассказал, кто из легионеров "Спартака" остался в Москве
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн прокомментировал снижение зарплат в клубе и предоставленные выходные.
Фото: ФК "Спартак"
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