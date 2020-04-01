Ткаченко: пусть Дзюба несёт всякую чушь. У него амнистия за ЧМ-2018

"Дзюбе ничего отвечать не буду, у него амнистия за чемпионат мира. Принёс нам всем тогда радость, пусть теперь несёт всякую чушь", — приводит слова Ткаченко "Чемпионат".
Напомним, что сегодня форвард "Зенита" и капитан национальной сборной России Артём Дзюба в беседе с Тиной Канделаки назвал Германа Ткаченко чемпионом мира среди лицемеров.
Герман Ткаченко является главой компании ProSports Management. Клиентом Ткаченко является Фёдор Смолов, перебравшийся в зимнее трансферное окно из "Локомотива" в испанскую "Сельту" на правах аренды до конца сезона. Также Герман Ткаченко работает с Элдором Шомуродовым ("Ростов"), Олегом Шатовым ("Зенит"), Михаилом Кержаковым ("Зенит") и многими другими российскими футболистами.
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Футбольный агент Герман Ткаченко ответил на сегодняшние слова нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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