"Речь идет о том, на какое снижение пойти, чтобы система клуба продолжила функционировать в том режиме, чтобы можно было сразу начать после перерыва. Речь не только о команде, но и о всей системе клуба с ареной, базой, академией.
Уверен, что наши игроки отнесутся к этому с пониманием и надлежащим настроем", — цитирует Медведева Р-Спорт.
Напомним, что в настоящее время чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
После 22-х туров "Зенит" с 50-ю очками лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги, опережая идущий вторым "Локо" на 9 очков.
Вчера стало известно, что футболисты московского "Спартака" согласились в апреле на понижение заработной платы на 40% в связи с экономическими трудностями в клубе по причине приостановки сезона РПЛ.
По официальным данным в России на сегодняшний день известно о 2 777 случаях заражения коронавирусом. 24 человека погибло.
Медведев: уверен, что игроки "Зенита" отнесутся с пониманием к возможному снижению зарплат
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал возможное снижение зарплат футболистов в связи с паузой в РПЛ, связанной с распространением коронавируса.
Фото: Sportbox
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