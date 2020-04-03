- Не хочу быть пессимистом, но я ожидаю, что в России с коронавирусом будет не самая благоприятная ситуация. Насколько мне известно, тесты были закуплены поздно, да еще и в небольшом количестве. Но будем надеяться…
Несмотря ни на что, я бы с удовольствием прилетел сейчас в Москву. Тоже сидел бы на карантине в четырех стенах, но это хотя бы дома. Говорят, что уже закрывают все рейсы в Россию? Я видел, да, мне присылали, - рассказал Смолов в эфире инстаграма у Нобеля Арустамяна.
30-летний Смолов выступает за "Сельту" на правах полугодичной аренды из "Локомотива". В шести матчах за испанский клуб нападающий забил гол.
На сегодняшний день в России зафиксировано 4149 случаев заражения коронавирусом, из которых 601 - за последние сутки. Вылечился 281 человек, 34 - умерло.
В Испании, где играет Смолов, ситуация тяжелее. Зафиксировано 117710 случаев инфицирования, 30513 человек вылечилось, 10935 - умерло. 76262 жителей страны продолжают лечение.
Смолов - о коронавирусе в России : ожидаю не самую благоприятную ситуацию
Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов поделился мнением о ситуации с коронавирусом в мире.
Фото: ФК "Сельта"
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