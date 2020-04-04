"Зарплаты упадут, а топовые легионеры не приедут в РПЛ". Агент Маньяков - о коронавирусе

"Не только на российский футбол, но и на мировой, наверное, не будут выделяться такие большие деньги, как раньше. Все просядет, страдает мировая экономика. Нас не зря закрыли от Европы и всего мира — имею ввиду именно область футбола.
Если все сократится, то сократится и расходная часть. Если для участия в РПЛ нужно было от 600 миллионов до миллиарда рублей, то сейчас эта цифра может уменьшится, на 400-600 можно будет играть. Снизят общую планку. Зарплаты в РПЛ упадут однозначно, топовые легионеры уже не приедут. Надо посмотреть еще, как в других странах все будет происходить. Там от рыночных механизмов больше зависит, чем у нас", — цитирует Маньякова Sport24.
Напомним, что в настоящее время чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ранее стало известно, что в футболисты московского "Спартака" пошли на 40%-ное снижение заработной платы в апреле в связи с простоем в РПЛ. Подобное решение, по словам гендиректора Александра Медведева, планируют принять в питерском "Зените". В других клубах нашей лиги также принимают меры в связи с тяжелой экономической ситуацией.
На сегодняшний день в России зафиксировано 4 731 случай заражения коронавирусом. От COVID-19 погибло 43 человека.
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Фото: личный архив Александра Маньякова
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