"Зарплаты упадут, а топовые легионеры не приедут в РПЛ". Агент Маньяков - о коронавирусе

Футбольный агент Александр Маньяков высказал своё мнение о том, как коронавирус повлияет на футбольный рынок.

Фото: личный архив Александра Маньякова