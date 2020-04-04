Евсеев: надо подождать. Верю, что сезон будет доигран

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев высказался о приостановлении сезона РПЛ из-за распространения коронавируса.

"Верю, что сезон будет доигран. Так требует УЕФА и, вероятно, другого пути просто нет. Скучаю по прежней жизни, где футбол занимал ее большую часть. По тренировкам, играм, спорам, стрессу. Просто надо подождать!" — написал Евсеев в своём аккаунте Instagram.

После 22-х туров "Уфа" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Вадима Евсеева набрали 27 очков.

Сезон российской Премьер-лиги приостановлен до 31-го мая по причине распространения коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в нашей стране выявлен 4 731 случай заражения уханьским коронавирусом. От вируса COVID-19 погибло 43 человека.

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Теги: Евсеев Уфа Коронавирус
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