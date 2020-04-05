- Поскольку инфекция абсолютно новая, данных о долгосрочном влиянии коронавирусной инфекции на лёгкие сейчас нет. А то, что после пневмоний, которые могут быть, например, осложнениями гриппа, люди возвращались в большой спорт, – факт. Таких историй десятки тысяч. Без части лёгкого играли, никаких проблем. Люди после войны, пережив туберкулёз, становились чемпионами мира и Европы! Тьяго Силва в "Динамо" тяжёлым туберкулезом переболел. И не просто вернулся, а стал, мягко говоря, звездой. Уж поверьте, туберкулёз Силвы в тысячи раз сложнее любого коронавируса у любого Дибалы, — приводит слова Безуглова "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала и его девушка снова сдали положительный тест на наличие COVID-19.
На сегодняшний день более миллиона человек в мире заражено коронавирусом. В России число заболевших 5 389, выздоровевших 355, 45 человек умерло.
Безуглов: люди, пережив туберкулез, становились чемпионами! А он в тысячи раз сложнее коронавируса
Врач сборной России Эдуард Безуглов сравнил COVID-19 и туберкулез, отметив, что последний является намного более опасным.
Фото: Sports.ru
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