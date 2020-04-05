"Каждый хотел доказать, что его рано списывать со счетов". Евсеев - о "Сатурне"

"Спасибо РПЛ за то, что выкладывает такие видео. Посмотрел сюжет с удовольствием. Хотя играть против своего бывшего клуба, откуда ушёл не по своей воле… Эмоции были не самые простые.Безмерно благодарен болельщикам за поддержку и такое тёплое отношение. Всегда, за какой клуб бы не играл, слышал их голоса с трибун. Крайнему защитнику это, наверное, проще.В "Сатурне" играл в замечательной компании. Мы действительно были крепкой командой и каждый хотел доказать, что его рано списывать со счетов. Игроки с такой мотивацией — находка для тренера. Всегда говорю своим футболистам, что если вас недооценивают, это хорошо. Идите и докажите все на поле", — написал Евсеев.Вадим Евсеев выступал за "Сатурн" с 2007-го по 2010-й год.В 2011-м году "Сатурн" подал заявление о добровольном выходе из Премьер-Лиги в связи с банкротством.В настоящее время Вадим Евсеев занимает пост главного тренера "Уфы". В текущем сезоне РПЛ его клуб занимает девятое место после 22-х туров, набрав 27 очков.