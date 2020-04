"Каждый хотел доказать, что его рано списывать со счетов". Евсеев - о "Сатурне"

View this post on Instagram

Спасибо @premierliga за то, что выкладывает такие видео. Посмотрел сюжет с удовольствуем. Хотя играть против своего бывшего клуба, откуда ушёл не по своей воле.... Эмоции были не самые простые. Безмерно благодарен болельщикам за поддержку и такое тёплое отношение. Всегда, за какой клуб бы не играл, слышал их голоса с трибун. Крайнему защитнику это, наверное, проще ??? В «Сатурне» играл в замечательной компании. Мы действительно были крепкой командой и каждый хотел доказать, что его рано списывать со счетов. Игроки с такой мотивацией - находка для тренера. Всегда говорю своим футболистам, что если вас недооценивают, это хорошо. Идите и докажите все на поле. #премьерлига #спорт #футбол #фкуфа #тинькоффпремьерлига #нашалигачемпионов #евсеев