"Каждый хотел доказать, что его рано списывать со счетов". Евсеев - о "Сатурне"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев своём Instagram-аккаунте прокомментировал ранее опубликованный в аккаунте РПЛ обзор матча "Сатурн" - "Локомотив".
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Спасибо @premierliga за то, что выкладывает такие видео. Посмотрел сюжет с удовольствуем. Хотя играть против своего бывшего клуба, откуда ушёл не по своей воле.... Эмоции были не самые простые. Безмерно благодарен болельщикам за поддержку и такое тёплое отношение. Всегда, за какой клуб бы не играл, слышал их голоса с трибун. Крайнему защитнику это, наверное, проще ??? В «Сатурне» играл в замечательной компании. Мы действительно были крепкой командой и каждый хотел доказать, что его рано списывать со счетов. Игроки с такой мотивацией - находка для тренера. Всегда говорю своим футболистам, что если вас недооценивают, это хорошо. Идите и докажите все на поле. #премьерлига #спорт #футбол #фкуфа #тинькоффпремьерлига #нашалигачемпионов #евсеев

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"Спасибо РПЛ за то, что выкладывает такие видео. Посмотрел сюжет с удовольствием. Хотя играть против своего бывшего клуба, откуда ушёл не по своей воле… Эмоции были не самые простые.

Безмерно благодарен болельщикам за поддержку и такое тёплое отношение. Всегда, за какой клуб бы не играл, слышал их голоса с трибун. Крайнему защитнику это, наверное, проще.

В "Сатурне" играл в замечательной компании. Мы действительно были крепкой командой и каждый хотел доказать, что его рано списывать со счетов. Игроки с такой мотивацией — находка для тренера. Всегда говорю своим футболистам, что если вас недооценивают, это хорошо. Идите и докажите все на поле", — написал Евсеев.

Вадим Евсеев выступал за "Сатурн" с 2007-го по 2010-й год.

В 2011-м году "Сатурн" подал заявление о добровольном выходе из Премьер-Лиги в связи с банкротством.

В настоящее время Вадим Евсеев занимает пост главного тренера "Уфы". В текущем сезоне РПЛ его клуб занимает девятое место после 22-х туров, набрав 27 очков.


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Теги: Евсеев Уфа Сатурн Локомотив
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