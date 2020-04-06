За команду Смолова сыграли Вячеслав Кротов "Уфа", Игорь Безденежных "Чайка", Евгений Марков "Рубин" и Рифат Жемалетдинов "Локомотив".
Вместе с Зинченко играли Артём Ярмолицкий "Химик-Арсенал", Василий Кравец "Луго", Женя Осадчук и Александр Зубков.
Команда Смолова "перебила" команду Зинченко в Counter-Strike
Команда нападающего "Сельты" Фёдора Смолова победила команду защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко в Counter-Strike GO.
Фото: twitch.tv
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