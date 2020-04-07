- Конечно нужно, как без этого. Это же футбол, трансляции, трибуны, болельщики, деньги для клубов в конце концов. Обязательно. И для самих спортсменов это важно, - цитирует Тодуа Sport24.
Тинькофф Российская Премьер-лига была прервана после 22-ух туров из-за распространения коронавируса. За последние сутки в России коронавирус выявлен у 1154 человек. Всего на территории Российской Федерации 7497. Вылечилось - 494 человека. Умерло - 58 человек.
Тодуа: РПЛ нужно доиграть. Это же футбол, трансляции, трибуны, болельщики, деньги
Капитан женской команды ЦСКА Эльвира Тодуа считает, что мужской чемпионат России нужно закончить.
Фото: РФС
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