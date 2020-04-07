- Хоть я и оптимист, но сейчас настроен пессимистически по поводу будущего российских футбольных клубов. Предполагаю, что даже некоторые клубы Премьер-Лиги не выживут из-за своих бюджетных позиций. Тяжело содержать команду с такими большими затратами. Опустятся зарплаты, появится потолок зарплат. Ну очень сильный удар, - рассказал Орлов в эфире "Радио Зенит"
Напомним, Российская Премьер-лига была приостановлена после 22-ух туров из-за распространения коронавируса. Как сообщил президент РФС Александр Дюков, чемпионат приостановлен как минимум до 31 мая.
За последние сутки в России коронавирус выявлен у 1154 человек. Всего на территории Российской Федерации 7497. Вылечилось - 494 человека. Умерло - 58 человек.
Ранее сообщалось, что РПЛ рассмотрит четыре варианта возобновления чемпионата.
Орлов считает, что бюджетные клубы РПЛ могут не выжить
Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о влиянии коронавируса на российский футбол.
Фото: ФК "Зенит"
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