"Провожу карантин, как все, кручу велосипед, стараюсь поддерживать форму. Сокращение зарплат? Клуб хочет снизить, футболисты не хотят. Не хотел бы комментировать ситуацию в "Локомотиве", у нас хотят урезать зарплаты, идет разговор. Надеюсь, что мы доиграем этот сезон чемпионата России", — цитирует Коченкова сайт "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне Антон Коченков принял участие в четырех матчах в составе "Локомотива" во всех турнирах.
"Железнодорожники" после 22-го тура занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Юрия Семина набрали 41 очко и на 9 баллов отстают от лидирующего "Зенита".
В настоящее время чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ранее стало известно, что руководство "Локомотива" не может договориться с футболистами о снижении зарплат в период простоя. Во многих клубах чемпионата, в том числе в "Спартаке" и "Зените" подобные решения уже были приняты.
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Вратарь "Локомотива": у нас хотят урезать зарплаты, футболисты не хотят
Голкипер "Локомотива" Антон Коченков прокомментировал ситуацию в клубе с возможным снижением заработной платы футболистов.
Фото: РИА Новости
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