Напомним, что РПЛ была приостановлена до 31 мая из-за коронавируса. После 22-х туров "Зенит" лидирует с отрывом в девять очков.
- Я думаю, РПЛ сможет в итоге доиграть этот сезон летом. В июне, июле и августе как раз и нужно играть в футбол, а не копаться в сугробах в другие месяцы.
"Зенит" - чемпион? Я бы решил так: в этом сезоне без медалей, чтобы Дзюба не получил медаль. Просто если решат не доигрывать чемпионат России, остановившись на 22 турах, то нет смысла определять чемпиона, - приводит "Р-Спорт" слова Спиридонова.
"Спартак" находится на восьмой строчке.
Ранее УЕФА рекомендовала доигрывать национальные чемпионаты, однако руководство высшей лиги Бельгии приняло решение о досрочном завершении сезона.
Спиридонов: я бы решил так - в этом сезоне без медалей, чтобы Дзюба не получил
Известный болельщик "Спартака" и волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал возможное аннулирование текущего сезона.
Фото: twitter.com/apostrophe_ua
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