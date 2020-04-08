Об этом сообщает "РБ-Спорт".
По сведениям источника, несколько игроков клуба уже отправили жалобы в Международную федерацию ассоциаций профессиональных футболистов. FIFPro в ближайшее время может прислать в клуб претензию.
Напомним, ранее сообщалось, что в "Уфе" сократили зарплаты на 50%. Затем генеральный директор клуба Шамиль Газизов добавил, что всё прошло спокойно, не называя конкретных цифр. После стало известно, что лишь Круговой и Беленов согласились на понижение зарплаты в клубе, но эту новость Газизов опроверг.
Клубы идут на сокращение зарплат из-за приостановки чемпионата.
"РБ-Спорт": футболисты "Уфы" пожаловались на несогласованное снижение зарплаты в 70%
"Уфа" в одностороннем порядке снизила зарплаты футболистам на 70%.
Фото: ФК "Уфа"
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