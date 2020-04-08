- Нужно ли доигрывать чемпионат? Это очень сложный вопрос. Конечно же, доиграть чемпионат, по-справедливому и по-правильному, надо, другой вопрос — как это сделать. Это должны думать не мы. Наше дело — успеть подготовиться и играть, - рассказал Шунин на youtube-канале "Динамо".
Напомним, Тинькофф Российская Премьер-лига приостановлена как минимум до 31 мая. Такое решение принято в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране. За последние сутки в России выявили 1175 случаев заболевания коронавирусом. Всего на территории Российской Федерации 8672 случая заражения. 570 человек вылечились, 63 - умерло.
Шунин считает, что сезон нужно доиграть, но не понимает, как это сделать
Вратарь московского "Динамо" Антон Шунин высказался о возможном возобновлении чемпионата России.
Фото: Global Look Press
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