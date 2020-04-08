Футболисты ЦСКА пошли на снижение заработных плат. Инициатор - Акинфеев

По информации журналиста Андрея Панкова, данный процесс в московском клубе разделят на три периода:
• с 19 марта (дата ухода на карантин) и до начала тренировок игроки будут получать 50% от зарплаты;
• с начала первой тренировки — 70% от зарплаты;
• с первой игры после возобновления чемпионата зарплата будет выплачиваться в полном объёме.
По информации источника, главным инициатором среди игроков был капитан "армейцев" Игорь Акинфеев.
ЦСКА после 22-х туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков.
Напомним, что ранее на подобные меры пошли во многих российских клубах, в том числе в "Спартаке" и "Зените".
РПЛ приостановлена до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Фото: ПФК ЦСКА
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