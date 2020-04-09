По его словам, в случае ухода "Газпрома" у сине-бело-голубых найдется новый спонсор.
"Представляете, каким будет "Зенит" через 100 лет? Наверняка будет много наработок, опыта. Зависит от того, останется ли "Газпром". Всегда кто-то придёт на смену. Сейчас "Зенит" — раскрученный бренд. Если уйдёт "Газпром", найдётся богатый человек. "Зенит" — это популярно. Об этом не надо беспокоиться, машина работает", - сказал Орлов в эфире "Эха Москвы в Санкт-Петербурге".
"Газпром" является спонсором "Зенита" с 2005 года. Также компания спонсирует немецкий клуб "Шальке" и Лигу чемпионов.
"Зенит" после 22 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Сергея Семака 50 очков.
Орлов: если уйдет "Газпром", найдется богатый человек. "Зенит" - это популярно
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов назвал "Зенит" раскрученным брендом.
Фото: РИА Новости
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