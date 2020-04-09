Ананидзе: Джикия может играть в одном из топ-5 чемпионатов, даже в "Наполи"

Полузащитник кипрского клуба "Анортосис" Джано Ананидзе, выступавший за московский "Спартак", высоко оценил качества капитана красно-белых Георгия Джикии.
Фото: Uznayvse.ru
- Сильнейший игрок. Его главный плюс — в характере, он очень спортивный. В жизни Джикия добрее, чем на поле. Он хотел с первой тренировки доказать, что он лучший. И это получилось.

Джикия может играть в одном из топ-5 чемпионатов, минимум в средней команде Англии, Испании. Да даже в такой команде, как "Наполи", — цитирует футболиста "Чемпионат".

Джано Ананидзе и Георгий Джикия вместе защищали цвета московского "Спартака" с 2017 по 2019. Затем грузинский хавбек покинул красно-белых и переехал в кипрский "Анортосис", подписав контракт до конца сезона 2019/20.

Георгий Джикия до переезда в Москву выступал за пермский "Амкар" с 2015 по 2016. Также за свою карьеру защитник играл в командах "Локомотив", "Спартак-Нальчик" и "Химик" из Дзержинска.


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Теги: Ананидзе Джикия Спартак
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