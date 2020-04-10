"На сборах что-то такое действительно происходило. Мы всей командой обсуждали, тренеры тоже что-то говорили. Я все это помню, но без нюансов: Быстрый говорил, что да, у него пропали деньги, и подозревает Дзюбу. Но тот как будто не знал. Не помню, как мы это решили в итоге, но было такое. Опять же, это человеческие отношения, и люди могут так относиться друг к другу. Что с этим сделать? Это же детский сад.
Это все давно было. Артем говорил, что ничего не украл, а Быстрый считал, что знает: украл Артем. Были такие версии, но правду знает только человек, непосредственно укравший", — цитирует Йиранека Sport24.
Мартин Йиранек выступал за московский "Спартак" с 2004-го по 2010-й год. В составе "красно-белых" чешский защитник провёл 165 матчей, в которых забил 3 гола.
Напомним, что в 2009-м году в "Спартаке" произошел конфликт между полузащитником Владимиром Быстровым и нападающим Артёмом Дзюбой. Быстров обвинил форварда в краже 23 тыс. рублей, которые были найдены у Дзюбы. Затем Быстров сказал, что речь шла о 15 тысячах, Дзюба, в ответ на обвинения в краже денег, заявил, что его подставили.
Ранее Владимир Быстров не захотел вспоминать историю с Дзюбой и пропажей денег:
Быстров отказался комментировать ситуацию с Дзюбой и кражей денег в 2009 году
"Детский сад". Йиранек - о конфликте Дзюбы и Быстрова после пропажи денег
Экс-защитник московского "Спартака" Мартин Йиранек вспомнил разногласия между Дзюбой и Быстровым по поводу пропажи денег.
Фото: РИА Новости
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