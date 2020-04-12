Евсеев с женой воссоздали картину Пикассо (фото)

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев продолжает находить новые занятия во время самоизоляции.

Картина "Девочка на шаре" была написано Пикассо в 1905 году. На данный момент находится в Пушкинском музее в Москве.44-летний Евсеев возглавляет "Уфу" с марта 2019 года. В нынешнем сезоне команда идёт на девятом месте турнирной таблицы чемпионата России с 27 очками.