Евсеев с женой воссоздали картину Пикассо (фото)

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#изоизоляция Не знаю как гимнастка, но атлет похож. Особенно точно удалось передать выражение лица. «Девочка на шаре» — картина Пабло Пикассо. Передаю эстафету... @vgkarpin @ignashevich4 @dsychev11 @ruslan_nigmatullin @sennikov17 #спорт #фкуфа #футбол #премьерлига #тинькоффпремьерлига #искусство #изоизоляция
Картина "Девочка на шаре" была написано Пикассо в 1905 году. На данный момент находится в Пушкинском музее в Москве.
44-летний Евсеев возглавляет "Уфу" с марта 2019 года. В нынешнем сезоне команда идёт на девятом месте турнирной таблицы чемпионата России с 27 очками.