Евсеев с женой воссоздали картину Пикассо (фото)

View this post on Instagram

#изоизоляция Не знаю как гимнастка, но атлет похож. Особенно точно удалось передать выражение лица. «Девочка на шаре» — картина Пабло Пикассо. Передаю эстафету... @vgkarpin @ignashevich4 @dsychev11 @ruslan_nigmatullin @sennikov17 #спорт #фкуфа #футбол #премьерлига #тинькоффпремьерлига #искусство #изоизоляция