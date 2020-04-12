Гусев: Смолова рвёт на родину. Как тут можно мешать?

"Рвет на родину. Как тут можно мешать? Карантин же он не нарушил, а ослушался Ла Лигу. По-футбольному это, наверное, неправильно, но сложившаяся ситуация уникальна, никогда такого не было.
Я его понимаю. У меня у самого сын прилетел из Лондона некоторое время назад — мы отсидели положенные 14 дней на карантине. Так вот, не могу себе представить, чтобы в такое время я был здесь, а мой сын где-то там. А у Федора, наверное, тоже есть отец", — цитирует Гусева "Спорт-Экспресс".
Напомним, что Смолов без разрешения от Ла Лиги, но получив его от "Сельты", покинул Испанию и вернулся в Москву, где находится на двухнедельном карантине.
Фёдор Смолов стал игроком "Сельты" в зимнее трансферное окно, перейдя из московского "Локомотива" на правах аренды до лета. По окончании соглашения испанский клуб сможет выкупить трансфер футболиста. За новый клуб Смолов сыграл 6 матчей, забив один гол.
На сегодняшний день в Испании выявлено более 166 000 человек, зараженных коронавирусом. 16 972 человека погибло от вируса COVID-19.
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Фото: Getty Images
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