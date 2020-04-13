Игрок перешел в московский клуб летом 2019 года из "Боруссии".
- Россия и правда пугала маму. Она читала газеты, смотрела новости. В Германии знают: Путин — большая фигура. Ему есть что сказать, он знает цену словам. И ради своего государства он сделает всё.
Так вот, мама знала, что Россия — сильная страна, но сомневалась, как она принимает иностранцев. Она беспокоилась, как бы не случилась война или ещё что-то такое, что не позволит мне вернуться домой. В голову ей лезли самые безумные вещи, - приводит слова игрока Sport24.
Напомним, что на данный момент РПЛ приостановлена в связи с распространением коронавируса.
Филипп - о Путине: ему есть что сказать, он знает цену словам. И ради своего государства он сделает всё
Нападающий "Динамо" Максимилиан Филипп поделился мнением о президенте Российской Федерации Владимире Путине.
Фото: РИА Новости
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