Напомним, после 22-х туров "Ахмат" занимает последнее место в РПЛ.
- У восьми футболистов "Ахмата" в конце сезона заканчивается контракт. Мы постоянно ведем диалог с нашими игроками, постоянно с ними на контакте. Соглашение футболистов рассчитано до 31 мая.
Никто не против доиграть чемпионат, пока выполняем предписания, которые нам дают. Все зависит от ситуации в стране. С кем-то мы подпишем новые контракты, с кем-то, наверное, нет. Здесь нужно же обоюдное желание от игрока и клуба, - приводит слова функционера "Р-Спорт".
РФС приостановил сезон в российском футболе до 31 мая в связи с распространением коронавируса. В России уже более двадцати тысяч подтвержденных заболеваний.
Айдамиров: у восьми футболистов "Ахмата" контракты кончаются 31 мая
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал ситуацию с заканчивающимися соглашениями в чеченской команде.
Фото: ФК "Ахмат"
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