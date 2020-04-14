— В "Лацио" Дзюба не подойдёт по стилю игры. Про Англию и Испанию я бы ещё поверил, но не про Италию. Посмотрите, какие защитники в Италии, там большинство игр заканчивается нулевыми результатами. Тем более там сейчас пандемия и паника, практически все дела заморозились. Считаю, что его поезд давно ушёл. Думаю, у Артёма финансы сейчас на первом месте, а учитывая, какое налогообложение в Италии, под 50% или больше, никто ему не даст такие деньги.
К тому же на носу чемпионат Европы, а если он не будет попадать в состав? Дзюба не будет так рисковать, — рассказал Сафонов в интервью "Чемпионату".
Напомним, ранее стало известно о том, что агент Жорже Мендеш предложил услуги форварда итальянскому "Лацио". Позже генеральный директор "Зенита" Александра Медведев опроверг информацию об уходе Дзюбы, у которого летом заканчивается контракт с клубом.
Сафонов - о Дзюбе в "Лацио": у Артёма финансы сейчас на первом месте. В Италии никто ему не даст такие деньги
Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию о том, что нападающий "Зенита" Артём Дзюба может перейти в "Лацио".
Фото: Rusfootball.info
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!